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10.08.2021  11:42   

В Харькове будет отремонтировано рекордное количество школ

Из 425 учебных заведений в Харькове - 360 находятся в стадии ремонта.


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Это небывалое количество, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на директора Департамента образования Харьковского городского совета Ольгу Деменко.
 
На проведение работ из бюджета города было выделено 300 млн грн и это тоже колоссальная сумма. В учебных заведениях ремонтируют актовые и спортивные залы, пищеблоки, комнаты личной гигиены . И примечательно то, говорит Ольга Деменко, что фронт работ обозначали сами родители.
 
 
"В каждом районе города Игорь Терехов лично проводил встречи с родительскими комитетами. К слову, такие встречи для Харькова уже стали традиционными. Во время общения родители оговаривали проблемные вопросы, которые требуют решения. Все они были взяты на контроль Игорем Тереховым и именно из них был сформирован план ремонтных работ в том или ином учебном учреждение. Таких было взято в работу - 360. Практически все работы будут завершены к началу учебного года, продолжаться только те, которые не мешают учебному процессу".
 
Также,отметила Ольга Деменко, в следующем году по поручению и.о. мэра Игоря Терехова, особое внимание будет уделено ещё и ремонту прогулочных павильонов в детских садах, они обветшали, устарели и действительно требуют обновления.
 
Тэги:  харьков, ремонт школ
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