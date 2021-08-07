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07.08.2021  19:33   

Харьков готовится к новому учебному году (видео)

Завершается подготовка харьковских школ к новому учебному году.


Харьков готовится к новому учебному году (видео)

До 1 сентября остается совсем немного времени. Полным ходом идут подготовителные работы в школах и детских садах Первой столицы. Планируется, что  к первому сентября будут завершены работы в 364 учебных заведениях - 86% от общего числа. Строительно-ремонтные мероприятия согласованы с пожеланиями родителей учащихся. В этом году впервые за многие годы на развитие материально-технической базы учебных заведений город выделил почти 300 миллионов гривен.

Будут приобретены 20 компьютерных классов, в течение года реконструируют тринадцать стадионов. В двух детских садах появятся современные детские бассейны. В этом году стартовала городская программа по созданию инклюзивных групп в дошкольных учреждениях. В этом году в 362 детском саду будет открыта первая группа для детей с аутизмом. В планах городских властей - открытие таких групп в каждом районе города.    

Тэги:  учебный год, подготовка, харьков, школы, детские сады
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