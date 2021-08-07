Харьков готовится к новому учебному году (видео)

Завершается подготовка харьковских школ к новому учебному году.
До 1 сентября остается совсем немного времени. Полным ходом идут подготовителные работы в школах и детских садах Первой столицы. Планируется, что к первому сентября будут завершены работы в 364 учебных заведениях - 86% от общего числа. Строительно-ремонтные мероприятия согласованы с пожеланиями родителей учащихся. В этом году впервые за многие годы на развитие материально-технической базы учебных заведений город выделил почти 300 миллионов гривен.
Будут приобретены 20 компьютерных классов, в течение года реконструируют тринадцать стадионов. В двух детских садах появятся современные детские бассейны. В этом году стартовала городская программа по созданию инклюзивных групп в дошкольных учреждениях. В этом году в 362 детском саду будет открыта первая группа для детей с аутизмом. В планах городских властей - открытие таких групп в каждом районе города.
Звезды гороскопа склоняют к тому, чтобы забыть о шаблонах и рамках, творчески подходя к любому вопросу. Благодаря этому дела могут даваться вам неожиданно легко. Пусть только эта легкость вас не расслабляет – через день-другой от нее не останется и следа, так что потратьте время с пользой, на самое важное.
Под влиянием малоподвижного холодного фронта, 7 августа, в субботу, в Харьковской области предполагается неустойчивая, но жаркая погода.
7 августа во всём мире отмечают День собирания звёзд. Этот праздник посвящён звездопаду, самому романтическому явлению последнего летнего месяца. Многие люди верят, что если загадать желание на падающую звезду, то оно непременно сбудется. Главное — сделать это быстро, в то самое мгновение, когда на небе мелькнёт серебристая вспышка.
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