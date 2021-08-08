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08.08.2021  06:33   

Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 8 августа

В воскресенье, 8 августа, в Харьковской области сохранится неустойчивый характер погоды.

Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 8 августа 2021 года
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
 
Переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 7 - 12 м / с.
 
По городу: кратковременный дождь, ночью гроза. Температура ночью 19 - 21 °, днем 26 - 28 °.
 
По Харькову: кратковременный дождь, ночью гроза. Температура ночью 19 -21 °, днем 26 - 28 °.
 
Народные приметы. 8 августа отмечается день священномученика Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомедийских. У наших предков это было время сбора трав в лекарственных целях. В прежние времена заметили, золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта - к хорошей погоде.
 
Тэги:  погода в харькове, харьков
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