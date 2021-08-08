08.08.2021 07:01

День строителя: события 8 августа

Во второе воскресенье августа отмечается День строителя.

День строителя перешел в украинский календарь праздников из «советского прошлого». Впервые профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года.



Любопытно, что многие традиции, заложенные на заре празднования Дня строителя, дошли и до наших дней. Традиционно к этому дню сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома. В этот день проходят различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты для работников данной отрасли, с вручением государственных наград лучшим из них и чествованием строителей-ветеранов.

Появлением Международного дня альпинизма (или Дня альпиниста) мы обязаны двум смельчакам-швейцарцам – врачу Мишелю-Габриэлю Паккарду и горному проводнику Жаку Бальма.



8 августа 1786 года они первыми «оседлали» высшую точку Альп – Монблан, высота которой составляет 4810 метров над уровнем моря.



С тех пор все альпинисты отмечают свой праздник 8 августа – в день, когда была покорена самая высокая вершина Альп.



Причем своим праздником этот день считают не только покорители горных вершин, но и люди, занимающиеся промышленным альпинизмом. В мире с каждым годом становится все больше высотных зданий, и такие специалисты могут помыть окна и фасады, провести их покраску и ремонт, убрать снег и сосульки, смонтировать кондиционер и выполнить прочие операции на данных сооружениях, где применение строительных лесов невозможно.



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8 августа Украина празднует День войск связи.



Началом славной истории, а затем и предпосылкой учреждению праздника послужило то, что 8 августа 1920 года в Киеве, на базе прежнего Константиновского юнкерского военного училища началась подготовка связистов на вторых Киевских военно-инженерных курсах.



Войска связи Вооруженных Сил Украины берут свое начало от войск связи армии Советского Союза. В январе 1992 года было создано Главное управление связи Вооруженных Сил Украины, которое начало формирование войск связи независимого государства. За время существования Вооруженных Сил Украины из разрозненных систем связи создана единая система, которая способна обеспечить надежное управление Вооруженными Силами в любой обстановке.



Также в этот день...



В 1672 году Нью-Йорк был захвачен голландцами, переименовавшими его в Новый Оранж.



1815 – Наполеон отправился в ссылку на остров Святой Елены.



1819 – родился Пантелеймон Кулиш, украинский писатель («Черная Рада», «Украина»), член Кирилло-Мефодиевского братства.



1843 – в Харькове умер Григорий Федорович Квитка-Основьяненко, прозаик, драматург, поэт, автор исторических и этнографических очерков. Писал под псевдонимами: Фалалей Повинухин, Евстратий Мякушкин, Г-а, Грицько Основьяненко.



1899 – в Миннесоте А. Маршалл запатентовал холодильник.



1900 – в Бруклине на площадке Лонгвудского крикетного клуба начался первый матч за Кубок Международной федерации лаун-тенниса. Сам кубок был подарен американцем Дуайтом Дэвисом, кстати, членом сборной США, которая и победила в первом матче англичан со счетом 3:0. Состязания стали называться командным первенством за Кубок Дэвиса, или просто Кубком Дэвиса. Дэвис впоследствии стал членом правительства США.



1927 – родился Святослав Федоров, пожалуй, самый знаменитый хирург-окулист.



1937 – родился «Человек дождя», актер Дастин Хоффман. Хотя его еще можно назвать и «Тутси», он не обидится.



1943 – родился «двоечник» Юлий Гусман. Двоечником его прозвали за то, что в качестве судьи КВН он удивительно часто ставит именно эту оценку.



1948 – родилась Светлана Савицкая, вторая женщина-космонавт.



1951 – родился Станислав Садальский, актер театра и кино («Место встречи изменить нельзя», «О бедном гусаре замолвите слово», «Царская охота»).



1953 – родился Виктор Авилов (ум. 2004), советский и российский актер театра и кино («Господин оформитель», «Узник замка Иф», «Зимняя вишня»).



2000 – ученые Великобритании, США и Италии официально объявили о начале опытов по клонированию человека.



2008 – открытие XXIX Олимпийских игр в Пекине.



Именины отмечают: Ермолай, Игнатий, Моисей, Прасковья, Сергей, Федор.