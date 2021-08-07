Остановилось сердце: в Харькове медики спасли женщину с того света (фото)

В Харькове врачи спасли женщину.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, сегодня, 7 августа 2021 года, медики бригады Центра экстренной медицинской помощи (врач Брндаренко С.А., фельдшер Слесаренко М.Р. и водитель Шишкина А.С.) спасли жизнь 67-летней жительницы Харькова.
У больной харьковчанки, вследствие острого инфаркта миокарда, остановилось сердце, Произошла клиническая смерть. Оперативно прибывшие на экстренный вызов врачи успешно провели реанимацию.
Благодаря профессиональным действиям медработников Центра, сердце женщины забилось, была восстановлена сердечно-легочная функция.
Больную госпитализировали в лечебное учреждение. Желаем женщине скорейшего выздоровления! Гордимся работой харьковских врачей.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове двум бригадам скорой, прибывшим на вызов, пришлось принимать начавшиеся роды в ванной комнате.
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