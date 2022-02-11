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11.02.2022  19:56   Дмитрий Колоней

Впал в кому: под Харьковом медики спасли мужчину от смерти (фото)

Бригада врачей под Харковом вытащила с того света человека.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь  на Центр экстренной медпомощи и медицини катастроф, врачи вовремя пришли на выручку 35-летнему мужчине из Первомайского района. У него кома привела к клинической смерти. Экстренный вызов поступил в службу «103» 11.02.22 в 10:33. Считанные минуты понадобилось медикам, чтобы прибыть на место вызова.

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Бригада ЭМД 1402 (фельдшер Екатерина Лунева, медсестра Оксана Масник и водитель Анатолий Озеров) провела реанимацию мужчины, вернула к жизни и быстро отправила в больницу. Спасибо за спасенную жизнь!

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковчанку с коронавирусом вернули к жизни медики скорой.

Тэги:  клиническая смерть, спасение, харьков, первомайск
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