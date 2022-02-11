СНБО ввел санкции против телеканала "Наш" Евгения Мураева.
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции сроком на 5 лет против телевизионного канала "Наш" Евгения Мураева.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга с журналистами по итогам выездного заседания Совета национальной безопасности и обороны в Харькове в пятницу, 11 февраля.
Также на выездном заседании совбеза приняты следующие решения:
Напомним, 11 февраля также прошел Конгресс местных и региональных властей, на котором рассмотрели, в частности, вопросы территориальной обороны Украины и Национального сопротивления российской агрессии
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