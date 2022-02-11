11.02.2022 19:16

СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"

СНБО ввел санкции против телеканала "Наш" Евгения Мураева.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции сроком на 5 лет против телевизионного канала "Наш" Евгения Мураева.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга с журналистами по итогам выездного заседания Совета национальной безопасности и обороны в Харькове в пятницу, 11 февраля.

Также на выездном заседании совбеза приняты следующие решения:

по поручению президента, разработана стратегия морской безопасности;

утвердили количество членов теробороны — должно составлять 2 млн человек.

Напомним, 11 февраля также прошел Конгресс местных и региональных властей, на котором рассмотрели, в частности, вопросы территориальной обороны Украины и Национального сопротивления российской агрессии