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11.02.2022  19:16   

СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"

СНБО ввел санкции против телеканала "Наш" Евгения Мураева.

Санкции против телеканала "НАШ" ввел СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции сроком на 5 лет против телевизионного канала "Наш" Евгения Мураева. 

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга с журналистами по итогам выездного заседания Совета национальной безопасности и обороны в Харькове в пятницу, 11 февраля.

Также на выездном заседании совбеза приняты следующие решения:

  • по поручению президента, разработана стратегия морской безопасности;
  • утвердили количество членов теробороны — должно составлять 2 млн человек.

Напомним, 11 февраля также прошел Конгресс местных и региональных властей, на котором рассмотрели, в частности, вопросы территориальной обороны Украины и Национального сопротивления российской агрессии

Тэги:  снбо, харьков
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