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11.02.2022  13:33   Александра Жук

В Харькове проходит Конгресс местных и региональных властей

На сегодняшнем заседании должны рассмотреть рад важных вопросов, которые касаются развития страны и регионов.

Конгресс
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
Одними из ключевых тем Конгресса являются территориальная оборона Украины и Национальное сопротивлении российской агрессии. Именно с этих тем, Зеленский начал заседание Конгресса.
 
Президент подчеркнул, что за оборону и безопасность страны отвечают профессиональные военные. Так же органы местных и областных органов должны понимать свою ответственность.
 
Напомним, 11 февраля, проходит заседание председательства Конгресса местных и региональных властей под руководством президента Украины Владимира Зеленского.
 
Тэги:  конгресс, зеленский, харьков
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