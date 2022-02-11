11.02.2022 13:33 Александра Жук

В Харькове проходит Конгресс местных и региональных властей

На сегодняшнем заседании должны рассмотреть рад важных вопросов, которые касаются развития страны и регионов.

РЕДПОСТ. Об этом сообщает корреспондент

Одними из ключевых тем Конгресса являются территориальная оборона Украины и Национальное сопротивлении российской агрессии. Именно с этих тем, Зеленский начал заседание Конгресса.

Президент подчеркнул, что за оборону и безопасность страны отвечают профессиональные военные. Так же органы местных и областных органов должны понимать свою ответственность.

Напомним, 11 февраля, проходит заседание председательства Конгресса местных и региональных властей под руководством президента Украины Владимира Зеленского.