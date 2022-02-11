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11.02.2022  11:23   Людмила Виниченко

Президент Зеленский в Харькове встретится с местными и региональными властями

Сегодня, 11 февраля, состоится заседание председательства Конгресса местных и региональных властей под руководством президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский в Харькове встретится с местными и региональными властями
 
Как сообщает РЕДПОСТ, мероприятие начнется в 13:00 в СК "Локомотив".
 
На заседании планируют обсудить исполнение закона Украины “Об основах национального сопротивления”, реализацию проектов в рамках программы “Великое строительство”, проблемы энергоэффективности и термомодернизации жилищно-коммунального хозяйства, а также сферу здравоохранения. 
 
Посмотреть прямую трансляцию заседания можно по ссылке.
 
Напомним, 11 февраля в Харькове также состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
 
Тэги:  зеленский, снбо, харьков
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