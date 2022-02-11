11.02.2022 11:23 Людмила Виниченко

Президент Зеленский в Харькове встретится с местными и региональными властями

Сегодня, 11 февраля, состоится заседание председательства Конгресса местных и региональных властей под руководством президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает РЕДПОСТ , мероприятие начнется в 13:00 в СК "Локомотив".

На заседании планируют обсудить исполнение закона Украины “Об основах национального сопротивления”, реализацию проектов в рамках программы “Великое строительство”, проблемы энергоэффективности и термомодернизации жилищно-коммунального хозяйства, а также сферу здравоохранения.

Посмотреть прямую трансляцию заседания можно по ссылке

Напомним, 11 февраля в Харькове также состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.