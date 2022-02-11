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11.02.2022  11:14   Рита Парфенова

Будут ли школьники проходить ГПА в этом году, решают в правительстве

Решение о проведении государственной итоговой аттестации в 2022 году в ближайшее время примут на заседании парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает РЕДПОСТ.

Комментируя вопросы выпускников и родителей относительно проведения школьных экзаменов в этом году, министр отметил, что это зависит, в том числе от показателей заболеваемости COVID-19.

«Совместно с Комитетом по вопросам образования, науки и инноваций мы ищем решение о проведении государственной итоговой аттестации в 2021/2022 учебном году. Отслеживаем, в частности, показатели заболеваемости COVID-19 в разных областях», – сообщил министр.

По его словам, решение о проведении ГНА должно основываться на консолидированной позиции педагогов, депутатов, экспертов МОН, а также рекомендациях Минздрава.

Министр напомнил, что из-за ситуации с распространением коронавирусной болезни предыдущие два года Верховная Рада принимала решение об освобождении от ГНА учеников 11 классов

В то же Сергей Шкарлет министр подчеркнул, что закон не освобождает от прохождения ВНО соискателей образования, которые планируют поступать в заведения высшего образования в 2022 году.

Напомним, в Министерстве образования и науки озвучили перечень предметов, необходимых для поступления в вузы в 2022 году.

Источник:   Освіта.ua
 Тэги:  гпа, экзамен, школа, харьков
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