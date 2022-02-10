10.02.2022 11:22 Рита Парфенова

ВНО-2022: какие предметы нужно выбирать абитуриентам

В Министерстве образования и науки озвучили перечень предметов, необходимых для поступления в вузы в 2022 году.

Оптимальный перечень предметов на внешнее независимое оценивания, результаты которых необходимы для поступления на разные специальности, озвучили в Министерстве образования и науки, передает РЕДПОСТ.



Первым предметом для каждой из специальностей назван украинский язык и литература или украинский язык. Стоит отметить, что успешная сдача теста по украинскому языку и литературе автоматически дает дополнительный результат ВНО по украинскому языку. Однако результаты тестирования по украинскому языку нельзя использовать как результат ВНО по украинскому языку и литературе.



Остальные конкурсные предметы, результаты по которым необходимы для поступления на ту или иную специальность, приведены в Приложении 4 на сайте Верховной Рады Украины.



Для лиц, поступающих на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления), второй и третий конкурсные предметы отличаются в зависимости от специальности.



Поступающим, желающим получить степень младшего бакалавра, нужны результаты по двум конкурсным предметам. Первым предметом является украинский язык или украинский язык и литература. Второй предмет ВНО предлагается по выбору поступающего из перечня вторых и третьих предметов, указанных в таблице Приложения 4. Для художественных специальностей вторым предметом является творческий конкурс, состоящий в учебном заведении.



Для поступающих на основе младшего специалиста или профессионального младшего бакалавра или младшего бакалавра необходимо будет получить результаты ВНО по двум предметам, а также сдать профессиональное испытание в учебном заведении. Первым предметом, как в двух предыдущих случаях, является украинский язык или украинский язык и литература. Вторым конкурсным предметом для таких поступающих по выбору учебного заведения в случае участия в конкурсе на бюджетные места будет математика или история Украины, а для поступающих на контракт учреждения могут предложить собственный перечень предметов по выбору поступающего.



Также в Министерстве напомнили, что поступающие могут использовать результаты ВНО 2019-2022 годов.

Напомним, осуществить процедуру регистрации для прохождения ВНО можно до 1 марта. Основное тестирование будет проходить с 23 мая по 17 июня, а с 23 июня по 15 июля отведено время для дополнительной сессии.