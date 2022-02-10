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10.02.2022  11:30   Александра Жук

В Харькове изнасиловали несовершеннолетнюю девочку

В Шевченковском районе Харькова произошло изнасилование девочки.

Изнасилование
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ со ссылкой на собственные источники.
 
По предварительной информации, днем 9 февраля в подъезде многоэтажного жилого дома по улице Ахсарова, 3-Г произошло изнасилование 17-летней девочки. Преступление произошло примерно между 13:00-14:00. 
 
На данный момент полиция проводит опрос местных жителей.
 
В главном управлении Нацполиции Украины в Харьковской области пока не подтвердили информацию о случившемся.
 
Напомним, ранее в Харькове вынесли приговор мужчине, который изнасиловал 22-летнюю девушку.
 
Тэги:  изнасилование, криминал, харьков
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