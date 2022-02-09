09.02.2022 12:20 Виталий Хиневич

Изнасилование 22-летней девушки в Харькове: суд вынес приговор мужчине

В Харькове вынесли приговор мужчине, который изнасиловал 22-летнюю девушку.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Реестр судебных решений.

Сообщается, что ночью 12 ноября 2020 года на улице Большой Панасовской, 106, мужчина, находясь в стадии алкогольного опьянения, начал преследовать девушку, которая шла по тротуару одна.

В результате злоумышленнику удалось догнать потерпевшую на перекресте с улицей Шрамко, ударить ее по голове предметом похожмим на пистолет. Угрожая девушке, мужчина снял с нее одежду, нанес три десятка ударов и изнасиловал.

После совершения изнасилования гражданин завладел мобильным телефоном жертвы, деньгами и нанес еще несколько раз удары ногами по телу женщины. После чего она потеряла сознание.

Во время судебного заседания мужчина свою вину не признал. Более того заявил, что интимная связь была по обоюдному согласию, за которую он заплатил девушке 500 гривен.

Ленинский районный суд Харькова признал гражданина виновным в совершении противоправных действий в отношении потерпевшей и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы. Осужденный также должен выплатить потерпевшей стороне более полутора миллиона гривен.