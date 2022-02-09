09.02.2022 12:16 Рита Парфенова

Коммунальщики до поздней ночи устраняли порыв трубопровода в Харькове

На Алексеевке возобновлена подача отопления и горячей воды.



Фото из открытых источников

Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе КП «ХТС», дефект на подающем магистральном трубопроводе диаметром 820 мм в районе улицы Алексеевской, 14Б локализован.



Сварочные работы продолжались до полуночи 8 февраля, а в пять утра среды, 9 февраля, все потребители, отключенные от теплоснабжения и горячей воды, получили услугу.



Сейчас работники теплосетей выполняют заявки жителей, у которых в результате отключения возникли проблемы с системой отопления и водоснабжения.

Напомним, 8 февраля произошла утечка теплоносителя на магистрали по улице ул. Алексеевская, 14-б.В связи с этим часть домов Алексеевки временно остались без подачи горячей воды и отопления. В частности отопление и горячая вода отсутствовали по проспекту Победы, улице Алексеевской, улице Архитекторов, улице Ахсарова, улице Цезаря Кюи, улице Белогорской, улице Монтажной, улице Целиноградской и других.

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