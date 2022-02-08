08.02.2022 15:20 Виталий Хиневич

В спальном районе Харькова устраняют порыв трубы

Часть жителей Алексеевки временно остались без отопления и горячей воды.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Сообщается, что коммунальные службы локализируют утечку теплоносителя и устраняют дефект на магистрали по улице ул. Алексеевская, 14-б. На месте порыва трубы работают ремонтные бригады.

В связи с этим часть домов Алексеевки временно остались без подачи горячей воды и отопления. В частности отопление и горячая вода отсутствует по проспекту Победы, улице Алексеевская, улице Архитекторов, улице Ахсарова, улице Цезаря Кюи, улице Белогорский, улице Монтажная, улице Целиноградской и других.

Напомним, ранее в центре Харькова возобновили подачу тепла после крупной аварии на теплотрассе.