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08.02.2022  15:20   Виталий Хиневич

В спальном районе Харькова устраняют порыв трубы

Часть жителей Алексеевки временно остались без отопления и горячей воды.

Отключение отопления
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
 
Сообщается, что коммунальные службы локализируют утечку теплоносителя и устраняют дефект на магистрали по улице ул. Алексеевская, 14-б. На месте порыва трубы работают ремонтные бригады.
 
В связи с этим часть домов Алексеевки временно остались без подачи горячей воды и отопления. В частности отопление и горячая вода отсутствует по проспекту Победы, улице Алексеевская, улице Архитекторов, улице Ахсарова, улице Цезаря Кюи, улице Белогорский, улице Монтажная, улице Целиноградской и других.
 
Напомним, ранее в центре Харькова возобновили подачу тепла после крупной аварии на теплотрассе.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, порыв трубы, харьков
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