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08.02.2022  15:11   Людмила Виниченко

Процесс выдачи “Карт харьковчанина” существенно ускорят

Сегодня, 8 февраля, на рабочем совещании Игорь Терехов дал распоряжение о начале ускоренного процесса выдачи X-card.


city.kharkov.ua
Директор КУ “Офис реформ Харькова” Павел Столбовой рассказал корреспонденту РЕДПОСТ, что 24 тысячи X-card уже готовятся выдать в районных администрациях и админцентрах, еще 38 тысяч карт формируются на складе, а в печати находятся более 120 тысяч карт харьковчанина.
 
По его словам, количество желающих ее получить растет и за прошедшую неделю анкеты заполнили еще более полутора тысяч жителей города. 
 
“К концу февраля 80% карточек должны быть выданы харьковчанам”, - подчеркнул городской голова Игорь Терехов. 
 
Напомним, что уже 380 тысяч харьковчан получили X-card и могут воспользоваться привилегиями, которые она дает: заменяет «E-ticket», предоставляет возможность бесплатно посетить Харьковский зоопарк, а также делать покупки и пользоваться услугами участников проекта по специальной цене.
 
Тэги:  карта харьковчанина, харьков
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