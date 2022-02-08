В "Діе" появится множество новых функций

08.02.2022 14:59 Дмитрий Колоней

Об этом заявили президент Владимир Зеленский и министр МВД Денис Монастырский.

Также Владимир Зеленский объявил о запуске в Украине Дія.City.

"Мы разрабатываем модель электронной таможни, мы хотим сделать Украину ИТ-хабом... Мы запускаем Дія.City" – это цифровая столица электронного государства", – сказал он.