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08.02.2022  14:59   Дмитрий Колоней

В "Діе" появится множество новых функций

Об этом заявили президент Владимир Зеленский и министр МВД Денис Монастырский.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Корреспондент, вскоре через приложение можно будет подавать заявления в полицию, перерегистровать авто и заменить водительское удостоверение с доставкой на дом. А президент Владимир Зеленский обратил внимание на то, что с сегодняшнего дня через приложении есть возможность менять прописку онлайн в несколько кликов. 
 
 
Также Владимир Зеленский объявил о запуске в Украине Дія.City.
 
"Мы разрабатываем модель электронной таможни, мы хотим сделать Украину ИТ-хабом... Мы запускаем  Дія.City" – это цифровая столица электронного государства", – сказал он.
 
Президент также пошутил, что три года назад говрил о государстве в смартфоне. Обещанного ждут три года, а мы сделали за два. Услугами "Дії" на данный момент пользуются уже 14 млн граждан.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что сотни хакеров искали уязвимости в приложении "Дія"

 

Источник:   Корреспондент
 Тэги:  дія, приложение, харьков, украина, новые функцмм
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