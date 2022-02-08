08.02.2022 14:50 Виталий Хиневич

Лоукостер "Ryanair" остановил продажу билетов из Харькова

Лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Аvianews".

Сообщается, что при попытке купить билеты на авиарейсы, система авиакомпании указывает, что нет доступных вылетов.

Ryanair планировал оставить шесть международных маршрутов из Харькова: в Будапешт, Бергамо, Вильнюс, Краков, Познань и Варшаву.

В это же время отмечается, из Херсона маршрутная сеть Ryanair включала Вену, Краков и Варшаву. Представили компании, на данный момент пока не прокомментировали свое решение сократить рейсы.

Ранее в условиях COVID-19 из-за изменения спроса лоукостер неоднократно менял расписание полетов в Украину, отменял и переносил вылеты, однако впервые продажа была остановлена на все рейсы сразу из двух аэропортов.

Напомним, самым популярным внутренним регулярным авиарейсом в Украине в начале 2022 года стал Киев-Львов.