    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Лоукостер "Ryanair" остановил продажу билетов из Харькова
08.02.2022  14:50   Виталий Хиневич

Лоукостер "Ryanair" остановил продажу билетов из Харькова

Лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.

Самолет
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Аvianews".
 
Сообщается, что при попытке купить билеты на авиарейсы, система авиакомпании указывает, что нет доступных вылетов.
 
Ryanair планировал оставить шесть международных маршрутов из Харькова: в Будапешт, Бергамо, Вильнюс, Краков, Познань и Варшаву.
 
В это же время отмечается, из Херсона маршрутная сеть Ryanair включала Вену, Краков и Варшаву. Представили компании, на данный момент пока не прокомментировали свое решение сократить рейсы.
 
 
Ранее в условиях COVID-19 из-за изменения спроса лоукостер неоднократно менял расписание полетов в Украину, отменял и переносил вылеты, однако впервые продажа была остановлена на все рейсы сразу из двух аэропортов.
 
Напомним, самым популярным внутренним регулярным авиарейсом в Украине в начале 2022 года стал Киев-Львов.
 
Источник:   Аvianews
 Тэги:  лоукостер, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.01 Дороги и транспорт SkyUp изменил бесплатный сервис на регулярных рейсах: что будет с водой 23.12 Дороги и транспорт Популярный лоукостер отменил шесть рейсов из Харькова 09.12 Дороги и транспорт Wizz Air возобновляет рейсы из Харькова в ряд европейских городов – Сайт компании
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 