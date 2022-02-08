08.02.2022 14:38 Евгений Клочко

«Металлист» сыграл вничью в контрольном матче на сборах в Турции

Команда сейчас находится на учебно-тренировочном сборе в Турции

Харьковский футбольный клуб «Металлист» 8 февраля 2022 года провел товарищеский матч против румынского клуба «Петролул». Свои котировки на контрольные игры футбольных команд выставляет букмекерская компания 1win. Подробнее узнать о том, как скачать 1win на IOS , можно узнать на сайте «Рейтинг Букмекеров».

ФК «Металлист» проводит усердную подготовку ко второй части сезона. Команда уже вышла из отпуска и успела провести 7 товарищеских матчей за две недели. В этих играх «желто-синие» одержали 3 победы, два противостояния закончились вничью и два раза коллектив потерпел неудачу.

8 февраля лидер турнирной таблицы Первой лиги Украины по футболу провел очередной контрольный матч с представителем второго по значимости дивизиона Румынии, «Петролулом».

Румынский коллектив смог открыть счет уже спустя две минуты после начала матча. Нападающий соперника Буйя заработал пенальти и сам же его реализовал. Однако еще до конца первого тайма «Металлист» смог отыграть усилиями Чидомере, который записал на свой счет забитый мяч на 34-й минуте.

Во втором тайме оба коллектива сильно изменили свой состав, предоставив игровое время запасным игрокам. Темп игры значительно снизился, что стало причиной отсутствия голов до самого конца матча. Итоговый счет 1:1 устраивал оба коллектива.

Ранее сообщалось, что новичком харьковской команды стал бразилец Давид да Ора де Консейсао , с которым заключен долгосрочный контракт. 22-летний бразилец, выступая за "Виторию", в 59 матчах забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.