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08.02.2022  14:38   Евгений Клочко

«Металлист» сыграл вничью в контрольном матче на сборах в Турции

Команда сейчас находится на учебно-тренировочном сборе в Турции

«Металлист» сыграл вничью в контрольном матче
 
Харьковский футбольный клуб «Металлист» 8 февраля 2022 года провел товарищеский матч против румынского клуба «Петролул». Свои котировки на контрольные игры футбольных команд выставляет букмекерская компания 1win. Подробнее узнать о том, как скачать 1win на IOS, можно узнать на сайте «Рейтинг Букмекеров».
 
ФК «Металлист» проводит усердную подготовку ко второй части сезона. Команда уже вышла из отпуска и успела провести 7 товарищеских матчей за две недели. В этих играх «желто-синие» одержали 3 победы, два противостояния закончились вничью и два раза коллектив потерпел неудачу.
 
8 февраля лидер турнирной таблицы Первой лиги Украины по футболу провел очередной контрольный матч с представителем второго по значимости дивизиона Румынии, «Петролулом».
 
Румынский коллектив смог открыть счет уже спустя две минуты после начала матча. Нападающий соперника Буйя заработал пенальти и сам же его реализовал. Однако еще до конца первого тайма «Металлист» смог отыграть усилиями Чидомере, который записал на свой счет забитый мяч на 34-й минуте.
 
Во втором тайме оба коллектива сильно изменили свой состав, предоставив игровое время запасным игрокам. Темп игры значительно снизился, что стало причиной отсутствия голов до самого конца матча. Итоговый счет 1:1 устраивал оба коллектива. 
 
Ранее сообщалось, что новичком харьковской команды стал бразилец Давид да Ора де Консейсао, с которым заключен долгосрочный контракт. 22-летний бразилец, выступая за "Виторию", в 59 матчах забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.
 
Тэги:  футбол, металлист, харьков
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