07.02.2022 14:55 Дмитрий Колоней

У харьковского "Металлиста" - новый бразильский легионер

Харьковские футболисты уже провели тренировку с новым нападающим.



Официальный сайт ФК "Металлист"

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ФК "Металлист", желто-синие провели усиление атакующего состава клуба. Новичком команды стал бразилец Давид да Ора де Консейсао. С ним заключен долгосрочный контракт.

22-летний бразилец, выступая за "Виторию", в 59 матчах забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.

В "Металлисте" футболист будет выступать под номером 33. Вечером 6 февраля Давид провел в Турции первую тренировку с новой командой. Он отметилл, что не скрывает, что очень рад оказаться в составе Металлиста.

"В начале января со мной связались мой агент и представители "Металлиста". Они мне рассказали о команде, о славной истории клуба. Я узнал, что в "Металлисте" играли такие футболисты, как Тайсон, Марлос, Клейтон Шавьер. После этого разговора у меня уже не было сомнений, соглашаться или не соглашаться на переход в "Металлист". Все бразильцы мечтают играть в Европе. Я не исключение и должен использовать этот шанс", - отметил новичок желто-синих.

Отметил молодой футболист, что его не пугает конкуренция с другими легионерами клуба.