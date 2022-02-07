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07.02.2022  14:55   Дмитрий Колоней

У харьковского "Металлиста" - новый бразильский легионер

Харьковские футболисты уже провели тренировку с новым нападающим.


Официальный сайт ФК "Металлист"
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ФК "Металлист", желто-синие провели усиление атакующего состава клуба. Новичком команды стал бразилец  Давид да Ора де Консейсао. С ним заключен долгосрочный контракт. 
22-летний бразилец, выступая за "Виторию", в 59 матчах забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.
 
В "Металлисте" футболист будет выступать под номером 33. Вечером 6 февраля Давид провел в Турции первую тренировку с новой командой. Он отметилл, что не скрывает, что очень рад оказаться в составе Металлиста.
 
 
"В начале января со мной связались мой агент и представители "Металлиста". Они мне рассказали о команде, о славной истории клуба. Я узнал, что в "Металлисте" играли такие футболисты, как Тайсон, Марлос, Клейтон Шавьер. После этого разговора у меня уже не было сомнений, соглашаться или не соглашаться на переход в "Металлист". Все бразильцы мечтают играть в Европе. Я не исключение и должен использовать этот шанс", - отметил новичок желто-синих.
 
Отметил молодой футболист, что его не пугает конкуренция с другими легионерами клуба. 
 
Источник:   Официальный сайт ФК "Металлист"
 Тэги:  футбол, металлист, харьков
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