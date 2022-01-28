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28.01.2022  21:18   Дмитрий Колоней

Харьковский "Металлист" усилился защитником из Сенегала

Харьковский клуб подписал контракт с сенегальским универсалом Бубакаром Файе Траоре.


Сайт ФК Металлист
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ФК "Металлист", у 24-летнего сенегальского спортсмена, играющего на позициях левого защитника и крайнего полузащитника, есть опыт игры в швейцарском "Санкт-Галлене" (провел 13 матчей и сделал 1 голевую передачу), в молодежной команде "Торино", клубах Мальты, Албании и Израиля.
 
Игрок отметил, что рад тому, что подписал контракт с "Металлистом",  подчернув, что уже довольно давно общался с представителями клуба.
 
"Вице-президент Евгений Красников в деталях рассказал о проекте, чем сильно заинтересовал меня. В последнее время регулярно следил за новостями команды на официальном сайте и в соцсетях клуба, и вот я здесь. Приложу все усилия, чтобы помочь команде достигнуть поставленных целей. С нетерпением жду, когда присоединюсь к новому коллективу", — прокомментировал Траоре подписание контракта клубной пресс-службе.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что на Олимпиада 2022 Харьков представят четыре спортсмена, которые в Пекине будут бороться за медали в трех видах спорта.
 
Источник:   Сайт ФК Металлист
 Тэги:  футбол, металлист, харьков
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