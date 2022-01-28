28.01.2022 21:18 Дмитрий Колоней

Харьковский "Металлист" усилился защитником из Сенегала

Харьковский клуб подписал контракт с сенегальским универсалом Бубакаром Файе Траоре.



Сайт ФК Металлист

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ФК "Металлист", у 24-летнего сенегальского спортсмена, играющего на позициях левого защитника и крайнего полузащитника, есть опыт игры в швейцарском "Санкт-Галлене" (провел 13 матчей и сделал 1 голевую передачу), в молодежной команде "Торино", клубах Мальты, Албании и Израиля.

Игрок отметил, что рад тому, что подписал контракт с "Металлистом", подчернув, что уже довольно давно общался с представителями клуба.

"Вице-президент Евгений Красников в деталях рассказал о проекте, чем сильно заинтересовал меня. В последнее время регулярно следил за новостями команды на официальном сайте и в соцсетях клуба, и вот я здесь. Приложу все усилия, чтобы помочь команде достигнуть поставленных целей. С нетерпением жду, когда присоединюсь к новому коллективу", — прокомментировал Траоре подписание контракта клубной пресс-службе.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Олимпиада 2022 Харьков представят четыре спортсмена , которые в Пекине будут бороться за медали в трех видах спорта.