28.01.2022 21:18 Дмитрий Колоней
Харьковский "Металлист" усилился защитником из Сенегала
Харьковский клуб подписал контракт с сенегальским универсалом Бубакаром Файе Траоре.
Сайт ФК Металлист
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт ФК "Металлист", у 24-летнего сенегальского спортсмена, играющего на позициях левого защитника и крайнего полузащитника, есть опыт игры в швейцарском "Санкт-Галлене" (провел 13 матчей и сделал 1 голевую передачу), в молодежной команде "Торино", клубах Мальты, Албании и Израиля.
Игрок отметил, что рад тому, что подписал контракт с "Металлистом", подчернув, что уже довольно давно общался с представителями клуба.
"Вице-президент Евгений Красников в деталях рассказал о проекте, чем сильно заинтересовал меня. В последнее время регулярно следил за новостями команды на официальном сайте и в соцсетях клуба, и вот я здесь. Приложу все усилия, чтобы помочь команде достигнуть поставленных целей. С нетерпением жду, когда присоединюсь к новому коллективу", — прокомментировал Траоре подписание контракта клубной пресс-службе.
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