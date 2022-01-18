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18.01.2022  08:34   Евгений Клочко

«Металлист» заключил контракт с аргентинским полузащитником

Харьковский «Металлист» усилил состав 29-летним опорным полузащитником Херонимо Гастоном Поблете. Согласно Transfermarkt, контракт с игроком подписан до лета 2024 года.

«Металлист» заключил контракт с аргентинским полузащитником
 
Футболист будет готовиться с харьковским клубом к возобновлению сезона в Первой лиге. После 20 туров харьковчане занимают первую строчку турнирной таблицы чемпионата с 53 очками в активе. На сайте Рейтинг Букмекеров вы можете выбрать подходящую букмекерскую контору для ставок на матчи «Металлиста». 
 
Поблете перешел в состав «Металлиста» на правах свободного агента из аргентинского ФК «Велес Сарсфилд». За год в составе команды из Буэнос-Айрес хавбек принял участие в 30 матчах, отдал в них две результативные передачи и заработал восемь желтых карточек. 
 
За свою карьеру аргентинец успел поиграть за аргентинские «Колон» и «Сан Лоренсо», чилийскую «Ла-Серену» и «Мец» из французской Лиги 1. Немецкий портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Херонимо в 600 тысяч евро.
 
По словам президента «Металлиста» Александра Ярославского, состав харьковчан ждет усиление в это трансферное окно.
 
«Стоит ли ждать еще громких трансферов этой зимой? Конечно! Мы сегодня только начали. Поблете – первый из тех, кто объявлен официально», – цитирует Ярославского официальный сайт клуба.
 
Ранее сообщалось, что «Металлист» объявил о переходе флангового полузащитника Артура Мурзы, выступавшего ранее за киевскую «Оболонь».
 
Тэги:  футбол, металлист, харьков
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