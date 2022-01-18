18.01.2022 08:28 Рита Парфенова
В семи районах Харькова отключат холодную воду 18 января. Список адресов
В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
-
ул. Валентиновская (Блюхера), 13-в (п. №4, стояк) до 20:00 18 января,
-
б-р Мира, 1(п. №1, стояк) до 20:00 18 января,
-
ул. Багалия, 5 (стояк) до 20:00 18 января.
Московский район:
-
пер. Никоневский (Котовского) (ч/с),
-
ул. Бестужева (ч/с),
-
пер. Подрывной (ч/с),
-
пер. Люботинский (ч/с),
-
пер. Гутянский (ч/с),
-
ул. Соединенная (ч/с),
-
въезд Бестужева (ч/с),
-
ул. Перекопская (ч/с),
-
ул. Автотракторная (ч/с),
-
пер. Никоновский (ч/с),
-
въезд Автотракторный (ч/с),
-
ул. Никоновская (ч/с),
-
пер. Автотракторный (ч/с),
-
ул. Марьевская (Котовского) (ч/с),
-
ул. Академика Павлова (ч/с),
-
ул. Тюринская (Якира) (ч/с),
-
пер. Перекопский (ч/с),
-
ул. Академика Павлова, 115-а,б,в до 20:00 18 января.
Немышлянский район:
-
ул. Маршала Рыбалко, 4 (п. №5, спаренный стояк) до 17:00 18 января,
-
ул. Ощепкова, 14/2 (п. №4, стояк) до 17:00 18 января.
Новобаварский район:
-
ул. Селянская, 76 (п. №1, стояк) до 20:00 19 января.
Слободской район:
-
пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк) до 17:00 18 января.
Шевченковский район:
-
ул. Сумская, 53 (стояк),
-
пр. Науки (Ленина), 66-а (п. №3, стояк),
-
ул. Деревянко, 3-б (п. №2, стояк),
-
пр. Людвига Свободы, 20 (п. №4) до 20:00 18 января.
Холодногорский район:
-
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 28 (п. №1, стояк) до 20:00 18 января,
-
ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №1, стояк) до 20:00 18 января.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 17 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0