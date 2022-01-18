    
Главная Новости Харькова ЖКХ В семи районах Харькова отключат холодную воду 18 января. Список адресов
18.01.2022  08:28   Рита Парфенова

В семи районах Харькова отключат холодную воду 18 января. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Валентиновская (Блюхера), 13-в (п. №4, стояк) до 20:00 18 января,
  • б-р Мира, 1(п. №1, стояк) до 20:00 18 января,
  • ул. Багалия, 5 (стояк) до 20:00 18 января.

Московский район:

  • пер. Никоневский (Котовского) (ч/с),
  • ул. Бестужева (ч/с),
  • пер. Подрывной (ч/с),
  • пер. Люботинский (ч/с),
  • пер. Гутянский (ч/с),
  • ул. Соединенная (ч/с),
  • въезд Бестужева (ч/с),
  • ул. Перекопская (ч/с),
  • ул. Автотракторная (ч/с),
  • пер. Никоновский (ч/с),
  • въезд Автотракторный (ч/с),
  • ул. Никоновская (ч/с),
  • пер. Автотракторный (ч/с),
  • ул. Марьевская (Котовского) (ч/с),
  • ул. Академика Павлова (ч/с),
  • ул. Тюринская (Якира) (ч/с),
  • пер. Перекопский (ч/с),
  • ул. Академика Павлова, 115-а,б,в до 20:00 18 января.

Немышлянский район:

  • ул. Маршала Рыбалко, 4 (п. №5, спаренный стояк) до 17:00 18 января,
  • ул. Ощепкова, 14/2 (п. №4, стояк) до 17:00 18 января.

Новобаварский район:

  • ул. Селянская, 76 (п. №1, стояк) до 20:00 19 января.

Слободской район:

  • пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк) до 17:00 18 января.

Шевченковский район:

  • ул. Сумская, 53 (стояк),
  • пр. Науки (Ленина), 66-а (п. №3, стояк),
  • ул. Деревянко, 3-б (п. №2, стояк),
  • пр. Людвига Свободы, 20 (п. №4) до 20:00 18 января.

Холодногорский район:

  • ул. Игоря Муратова (Тинякова), 28 (п. №1, стояк) до 20:00 18 января,
  • ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №1, стояк) до 20:00 18 января.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 17 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.01 ЖКХ В Харькове отключат отопление и горячую воду в Шевченковском районе 17 января: адреса 17.01 ЖКХ В восьми районах Харькова отключат холодную воду 17 января. Список адресов 16.01 ЖКХ В семи районах Харькова отключат холодную воду 16 января. Список адресов
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 