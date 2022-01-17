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17.01.2022  08:31   Рита Парфенова

В восьми районах Харькова отключат холодную воду 17 января. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • пр. Индустриальный (Фрунзе), 36 (п. №3, стояк) до 17:00 17 января.

Киевский район:

  • ул. Короленко, 20 до 20:00 17 января,
  • ул. Валентиновская (Блюхера), 11, 13, 13-в (п. №4, стояк) до 20:00 17 января,
  • б-р Мира, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 17 января.

Московский район:

  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 40 (стояк) до 17:00 17 января.

Немышлянский район:

  • ул. Маршала Рыбалко, 4 (п. №5, спаренный стояк) до 17:00 17 января.

Новобаварский район:

  • ул. Власенко, 16 (стояк) до 20:00 17 января.

Слободской район:

  • ул. Ньютона, 139 (п. №16, стояк) до 17:00 17 января,
  • ул. Танкопия, 12-а (п. №1, стояк) до 20:00 17 января.

Холодногорский район:

  • ул. Ташкентская, 6 (п. №1) до 18:00 17 января,
  • ул. Игоря Муратова (Тинякова), 28 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 17 января,
  • ул. Полтавский Шлях, 188-в (п. №3, стояк) до 20:00 17 января.

Шевченковский район:

  • ул. Ляпунова, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 17 января,
  • ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк) до 20:00 17 января,
  • ул. Новгородская, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 17 января,
  • ул. Космическая, 11 (п. №2, стояк) до 20:00 17 января.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 16 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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