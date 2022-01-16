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16.01.2022  08:55   Виталий Хиневич

В семи районах Харькова отключат холодную воду 16 января. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Отключение воды
 
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
 
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
 

Холодногорский район:

  • ул. Озерянская (Муранова) (ч/с); 
  • пер. Лаврентьевский (ч/с); 
  • ул. Ильинская, 27/29;
  • ул. Полтавский шлях, 114;
  • ул. Игоря Муратова 28 (подъезд №1);
  • ул. Полтавский шлях, 188-в (подъезд №3) до 20:00 16 января. 
 

Индустриальный район:

  • пр. Индустриальный, 36 (подъезд №3)до 17:00 16 января.
 

Немышлянский район:

  • ул. Маршала Рыбалко, 4 (подъезд №5) до 17:00 16 января
 

Новобаварский район:

  • ул. Власенко, 16 (подъезд №1) до 20:00 16 января.
 

Основянский район:

  • ул. Южно-Проектная, 32/304 (подъезд №1) до 20:00 16 января.
 

Слободской район:

  • ул. Ньютона, 139 (подъезд №16) до 17:00 16 января;
  • ул. Танкопия, 12-а (подъезд №1) до 20:00 16 января.
 

Шевченковский район:

  • пр. Людвига Свободы, 20, 24;
  • ул. Космическая, 11 (подъезд №2, стояк) до 20:00 16 января.
 
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 15 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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