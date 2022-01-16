16.01.2022 08:55 Виталий Хиневич
В семи районах Харькова отключат холодную воду 16 января. Список адресов
В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Холодногорский район:
-
ул. Озерянская (Муранова) (ч/с);
-
пер. Лаврентьевский (ч/с);
-
ул. Ильинская, 27/29;
-
ул. Полтавский шлях, 114;
-
ул. Игоря Муратова 28 (подъезд №1);
-
ул. Полтавский шлях, 188-в (подъезд №3) до 20:00 16 января.
Индустриальный район:
-
пр. Индустриальный, 36 (подъезд №3)до 17:00 16 января.
Немышлянский район:
-
ул. Маршала Рыбалко, 4 (подъезд №5) до 17:00 16 января
Новобаварский район:
-
ул. Власенко, 16 (подъезд №1) до 20:00 16 января.
Основянский район:
-
ул. Южно-Проектная, 32/304 (подъезд №1) до 20:00 16 января.
Слободской район:
-
ул. Ньютона, 139 (подъезд №16) до 17:00 16 января;
-
ул. Танкопия, 12-а (подъезд №1) до 20:00 16 января.
Шевченковский район:
-
пр. Людвига Свободы, 20, 24;
-
ул. Космическая, 11 (подъезд №2, стояк) до 20:00 16 января.
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