15.01.2022 08:45 Виталий Хиневич
В восьми районах Харькова отключат холодную воду 15 января. Список адресов
В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
-
ул. Новошишковская (ч/с):
-
ул. Чебышева (ч/с);
-
ул. Жилярди (ч/с);
-
ул. Старова (ч/с);
-
пер. Саперный (ч/с);
-
ул. Роменская (ч/с);
-
ул. Шосткинская (ч/с);
-
ул. Шишковская (ч/с);
-
ул. Шишковская, 10, 10-а, 12;
-
ул. Саперная, 30 (подъезд №1) до 20:00 15 января.
Индустриальный район:
-
пр. Московский, 294 (подъезд №2) до 17:00 15 января.
Московский район:
-
пр. Московский, 57/63, 65, 67, 89, 91, 95, 97, 109, 111 ,69,93 до 20:00 15 января.
Немышлянский район:
-
ул. Маршала Рыбалко, 4 (подъезд №5) до 20:00 15 января.
Новобаварский район:
-
пр. Ново-Баварский 103-а (подъезд №1, спаренный стояк) до 20:00 15 января.
Слободской район:
-
пр. Петра Григоренко, 10-в (подъезд №3), 10-д до 16:00 15 января;
-
ул. Ньютона, 139 (подъезд №16) до 17:00 15 января.
Холодногорский район:
-
ул. Полтавский шлях, 188-в (подъезд №3);
-
ул. Залютинская, 2 (стояк);
-
ул. Кацарская, 31(подъезд №1) до 20:00 15 января.
Шевченковский район:
-
ул. Полярная (ч/с) до 20:00 15 января.
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