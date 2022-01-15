    
Главная Новости Харькова ЖКХ В восьми районах Харькова отключат холодную воду 15 января. Список адресов
15.01.2022  08:45   Виталий Хиневич

В восьми районах Харькова отключат холодную воду 15 января. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Отключение воды
 
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
 
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
 

Киевский район: 

 
  • ул. Новошишковская (ч/с):
  • ул. Чебышева (ч/с);
  • ул. Жилярди (ч/с);
  • ул. Старова (ч/с);
  • пер. Саперный (ч/с);
  • ул. Роменская (ч/с);
  • ул. Шосткинская (ч/с);
  • ул. Шишковская (ч/с);
  • ул. Шишковская, 10, 10-а, 12; 
  • ул. Саперная, 30 (подъезд №1) до 20:00 15 января.

 

Индустриальный район:

  • пр. Московский, 294 (подъезд №2) до 17:00 15 января.
 

Московский район:

  • пр. Московский, 57/63, 65, 67, 89, 91, 95, 97, 109, 111 ,69,93 до 20:00 15 января.

 

Немышлянский район:

  • ул. Маршала Рыбалко, 4 (подъезд №5) до 20:00 15 января.
 

Новобаварский район:

  • пр. Ново-Баварский 103-а (подъезд №1, спаренный стояк) до 20:00 15 января.
 

Слободской район:

  • пр. Петра Григоренко, 10-в (подъезд №3), 10-д до 16:00 15 января;
  • ул. Ньютона, 139 (подъезд №16) до 17:00 15 января.
 

Холодногорский район:

  • ул. Полтавский шлях, 188-в (подъезд №3);
  • ул. Залютинская, 2 (стояк); 
  • ул. Кацарская, 31(подъезд №1) до 20:00 15 января.

Шевченковский район:

  • ул. Полярная (ч/с) до 20:00 15 января.
 
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 14 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.01 ЖКХ В Харькове отключат отопление и горячую воду 17 января: адреса 14.01 ЖКХ В пяти районах Харькова отключат холодную воду 14 января. Список адресов 13.01 ЖКХ В четырех районах Харькова отключат холодную воду 13 января. Список адресов
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 