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14.01.2022  08:41   Рита Парфенова

В пяти районах Харькова отключат холодную воду 14 января. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • пр. Александровский, 156 (п. №3) до 17:00 14 января,
  • ул. Мира, 56, 60, 62, 64, 66 до 20:00 14 января,
  • ул. Библика (2-й Пятилетки), 63, 65 до 20:00 14 января.

Московский район:

  • пр. Московский, 57/63, 65, 67, 69, 89, 91, 93, 95, 97, 109, 111 до 20:00 14 января,
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 32-а (п. №4, стояк) до 20:00 14 января,
  • пр. Тракторостроителей, 83 (п. №7, стояк) до 20:00 15 января,
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 23 (п. №6, стояк) до 20:00 15 января.

Новобаварский район:

  • ул. Селянская, 30-а (п. №1-3) до 20:00 14 января.

Холодногорский район:

  • ул. Залютинская (ч/с) до 20:00 14 января,
  • въезд Залютинский (ч/с) до 20:00 14 января,
  • пер. Залютинский (ч/с) до 20:00 14 января,
  • ул. Залютинская, 25, 25-а,б до 20:00 14 января,
  • ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №4, стояк) до 20:00 14 января.

Шевченковский район:

  • пр. Людвига Свободы, 20, ул. Полярная (ч/с) до 20:00 14 января.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 10 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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