В пяти районах Харькова отключат холодную воду 14 января. Список адресов

В этот день

Гороскоп на 14 января для всех знаков Зодиака: что обещают звезды Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.

Резкое потепление и штормовой ветер: погода в Харькове на пятницу, 14 января Старый Новый год в Харькове будет пасмурным, а усиление скорости ветра до 15-24 м/с днем и 25-30 м/с вечером соответствуют II-му, оранжевому, уровню опасности.