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10.01.2022  14:05   Рита Парфенова

В Харькове пройдет Парад вертепов: подробности

15 и 16 января в Харькове пройдут мероприятия Вертеп-феста-2022


РЕДПОСТ

На субботу, 15 января, запланирован Парад вертепов, а в воскресенье, 16 января, в интернете буду транслироваться видео с колядками и вертепами, передает РЕДПОСТ.

Парад вертепов пройдет 15 января с 12.00 до 13.00 от площади Конституции до площади перед ХНАТОБом.

Сбор участников парада назначен на 11.30-11.45 на площади Конституции. В 12.00 колонна участников шествия начнет движение по улице Сумской.

А в 12:45, прямо на лестнице ХНАТОБа им. Н. Лысенко в рамках Международной акции одновременного пения участники фестиваля споют колядку «Нова радість стала».

Зрителей просят быть в масках, все участники шествия 18+ лет должны иметь при себе сертификат вакцинации (бумажный или в "Дії") или актуальные результаты ПЦР-теста.

Напомним, в прошлом году Всеукраинский фестиваль традиционных и современных вертепов «Вертеп-фест» прошел в онлайн-формате.

Тэги:  вертеп, харьков
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