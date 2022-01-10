В Харькове пройдет Парад вертепов: подробности

15 и 16 января в Харькове пройдут мероприятия Вертеп-феста-2022
На субботу, 15 января, запланирован Парад вертепов, а в воскресенье, 16 января, в интернете буду транслироваться видео с колядками и вертепами, передает РЕДПОСТ.
Парад вертепов пройдет 15 января с 12.00 до 13.00 от площади Конституции до площади перед ХНАТОБом.
Сбор участников парада назначен на 11.30-11.45 на площади Конституции. В 12.00 колонна участников шествия начнет движение по улице Сумской.
А в 12:45, прямо на лестнице ХНАТОБа им. Н. Лысенко в рамках Международной акции одновременного пения участники фестиваля споют колядку «Нова радість стала».
Зрителей просят быть в масках, все участники шествия 18+ лет должны иметь при себе сертификат вакцинации (бумажный или в "Дії") или актуальные результаты ПЦР-теста.
Напомним, в прошлом году Всеукраинский фестиваль традиционных и современных вертепов «Вертеп-фест» прошел в онлайн-формате.
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Сегодня востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: легкое увлечение способно перерасти в глубокое чувство.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночной снег утром ослабнет и вскоре закончится. Утром и днем туман, видимость 200-500 метров. На дорогах гололедица.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
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