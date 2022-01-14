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14.01.2022  09:04   Евгений Клочко

Смертельный пожар в харьковском доме престарелых: обвиняемые остались под стражей

Управляющие частного дома престарелых "Золотое время", администратор и владелец самого здания останутся в следственном изоляторе.

Смертельный пожар в харьковском доме престарелых: обвиняемые остались под стражей
 
Об этом РЕДПОСТ рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. По его словам Ленинским районным судо города Харькова 13 января всем четырём обвиняемым по пожару в доме престарелых «Золотое время» Ленинским районным судом Харькова продлена мера пресечения в виде содержания под стражей ещё на 60 дней.
 
Администратор Игорь Мирончук, управляющие Ольга и Вячеслава Кравченко, владелец здания, в котором располагался пансионат, Славик Акопян останутся под стражей еще на 2 месяца.
 
 
Напомним, 21 января 2021 года в Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. Во время пожара погибли 15 человек. Позже в больнице скончался еще один пострадавший 80-летний мужчина.
 
Если вина обвиняемых будет судом доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
 
14 декабря 2021 года Ленинский районный суд Харькова допросил потерпевшего мужчину, который пострадал в результате пожара в пансионате «Золотое время».
 
Тэги:  пожар в доме престарелых, прокуратура, харьков
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