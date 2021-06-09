09.06.2021 11:47

Хосписы и реабилитационные центры Харькова находятся под постоянным контролем городской власти, – Игорь Терехов

После трагедии, которая произошла 21 января, в Харькове была проведена проверка всех хосписов и реабилитационных центров.



// РЕДПОСТ

Тотальный контроль со стороны городских властей был введен после трагедии 21 января 2021 года, когда во время пожара в доме престарелых погибло 16 человек. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на интервью исполняющего обязанности городского головы Игоря Терехова в программе «Украина с Тиграном Мартиросяном».



Разговаривая с ведущим, Терехов отметил, что на месте пожара он был уже через 15 минут после того, как ему сообщили.



«Я видел весь ужас трагедии.Сегодня два человека, которые выжили, находятся у нас, в нашем хосписе», – сказал он.



Проведение проверок в хосписах и выявление незаконных объектов Игорь Терехов взял под личный контроль. Люди, которые допустили, чтобы незаконный объект работал, были переданы правоохранительным органам.



«Была тотальнейшая проверка всех подобных заведений. Я вам могу сказать, что я спорил и с министром социальной политики Украины на этот счет. Сегодня виновные в этой трагедии несут наказание, заслуженное наказание. Но мы должны держать руку на пульсе, сейчас нельзя расслабляться. Нельзя так, что один раз, допустим, проверили на противопожарную безопасность, выдали им лицензии и на этом поставили точку. Нет. Мы должны обеспечить, чтобы правоохранительные органы, МЧС, служба социальной защиты держала на контроле каждое такое учреждение», – заявил Игорь Терехов.

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Напомним, что по факту пожара открыто уголовное дело по статье 270 УК Украины, виновникам грозит до 8 лет тюрьмы. Судебное разбирательство в настоящее время продолжается.