В Дергачевском районе снова горели хозяйственные постройки. Новости Харькова

09.06.2021 11:38

Под Харьковом продолжают гореть хозяйственные постройки (ФОТО)

Оба возгорания произошли в Дергачевском районе в поселке Малая Даниловка.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

В первом случае 9 июня около 2:36 произошел пожар в неэксплуатируемом здании на территории частного домовладения. Площадь возгорания составило 50 квадратных метров. Пожарные очень оперативно локализовали огонь, а на ликвидацию пожара им понадобилось около полутора часов.

В ту же ночь схожее происшествие произошло в 03:15. в Малой Даниловке горела хозяйственная постройка на площади 30 кв.м.

Прибывшие на вызов спасатели оперативно потушили возгорание и не дали распространиться огню. Пожар был локализован в 03:40 и полностью ликвидирован в 04:20.

Причины выясняются, пострадавших нет.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что 8 июня в 4:51 в поселке Эсхар произошел пожар сразу в трех хозпостройках на территории одного частного домовладения.