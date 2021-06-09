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09.06.2021  11:38   

Под Харьковом продолжают гореть хозяйственные постройки (ФОТО)

Оба возгорания произошли в Дергачевском районе в поселке Малая Даниловка.

В Дергачевском районе снова горели хозяйственные постройки. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
 
В первом случае 9 июня около 2:36 произошел пожар в неэксплуатируемом здании на территории частного домовладения. Площадь возгорания составило 50 квадратных метров. Пожарные очень оперативно локализовали огонь, а на ликвидацию пожара им понадобилось около полутора часов.
 
В Дергачевском районе снова горели хозяйственные постройки. Новости Харькова
 
В ту же ночь схожее происшествие произошло в 03:15. в Малой Даниловке горела хозяйственная постройка на площади 30 кв.м.
 
Прибывшие на вызов спасатели оперативно потушили возгорание и не дали распространиться огню. Пожар был локализован в 03:40 и полностью ликвидирован в 04:20.
 
Причины выясняются, пострадавших нет.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что 8 июня в 4:51 в поселке Эсхар произошел пожар сразу в трех хозпостройках на территории одного частного домовладения.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков, пожар
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