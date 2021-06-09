09.06.2021 11:06

Харьков прощается с Героем Советского Союза Михаилом Карпеевым

В Харькове началась церемония прощания с Михаилом Поликарповичем Карпеевым, скончавшимся 7 июня на 99-м году жизни.



// РЕДПОСТ

Церемония прощания с Героем Советского Союза Михаилом Карпеевым проходит Харьковском Национальном университете воздушных сил им. Кожедуба, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

В вестибюле вуза установлен гроб с Михаилом Карпеевым, рядом родные и близкие, вокруг много венков и цветов, выставлен почетный караул.

Попрощаться с легендой авиации пришли исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, заместители городского головы, руководство летного вуза, харьковчане.

Напомним, ранее исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, городской совет и его исполнительный комитет выразили соболезнования родным и близким Михаила Поликарповича.

Справка. Михаил Поликарпович Карпеев родился 21 ноября 1922 года. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 29 июня 1945 года. В то время летчику-асу было неполных 23 года. Награду получил за мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых заданий - 100 успешных вылетов на самолетах ИЛ-2 с уничтожением вражеской техники и живой силы противника, 100 боевых вылетов на разведку, 110 боевых вылетов для связи с партизанами. В мирное время Михаил Поликарпович был военнослужащим, позже работал инженером на Харьковском тракторном заводе. Принимал участие в ветеранском движении.



Михаил Карпеев награжден орденом Ленина, медалью «Золотая Звезда», двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны І степени, орденом Александра Невского, орденом Богдана Хмельницкого, орденом «За службу Отечеству в Вооруженных Силах» и 29 медалями.

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