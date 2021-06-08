08.06.2021 08:07

В Харькове умер Герой Советского Союза Михаил Карпеев

Михаил Поликарпович скончался 7 июня на 99-м году жизни.



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Генерал-майор авиации Михаил Карпеев был единственным Героем Советского Союза, жившим в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский горсовет.

Михаил Поликарпович Карпеев родился 21 ноября 1922 года. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 29 июня 1945 года. В то время летчику-асу было неполных 23 года.

В годы Второй мировой войны штурман 75-го гвардейского штурмового авиаполка гвардии лейтенант Михаил Карпеев совершил 310 боевых вылетов, уничтожив десятки вражеских танков и орудий, десятки автомобилей с военным грузом и железнодорожных вагонов, принимал участие в освобождении Харькова.

В мирное время Михаил Поликарпович был военнослужащим, воспитывал будущих летчиков – работал в Качинском авиационном училище, Ворошиловградском высшем военном училище, Харьковском высшем военном авиационном училище летчиков. Позже работал инженером на Харьковском тракторном заводе. Принимал участие в ветеранском движении.

Михаил Карпеев награжден орденом Ленина, медалью «Золотая Звезда», двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны І степени, орденом Александра Невского, орденом Богдана Хмельницкого, орденом «За службу Отечеству в Вооруженных Силах» и 29 медалями.

Соболезнования родным и близким Михаила Поликарповича выражают исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, городской совет и его исполнительный комитет.

«Сегодня Харьков лишился последнего Героя. Он был примером, символом Победы. 23 августа мы уже не пожмем руку Герою. Из жизни ушел один из лучших. Харьков помнит, Михаил Поликарпович, и скорбит. Спасибо Вам!» - говорится в соболезновании.

Напомним, в апреле в Харькове умер директор Харьковского государственного музыкального лицея, Почетный гражданин города Харькова Валерий Алтухов.

