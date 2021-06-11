11.06.2021 18:27

Мидии: важный продукт для жизнедеятельности человека или пафосный деликатес

Многие люди отказываются баловать себя морепродуктами, считая это ненужной тратой денег. Однако именно в данных продуктах содержится огромное количество полезных веществ, способствующих нормальной жизнедеятельности человека

Особого внимания заслуживают мидии, которые относятся к недорогим морепродуктам, поэтому ими можно смело себя баловать.

Интернет-магазин Foodex24 является уникальной онлайн-площадкой, где удастся выгодно совершать покупки. В том числе здесь вы можете купить мидии https://foodex24.com/category/midii-ustritsy-grebeshki. Товары представлены от ведущих брендов: «Водный мир», Veladis, Polar Seafood, VICI. Данные производители поставляют качественную и вкусную продукцию, способную побаловать ваши рецепторы.

Интересные факты

Ловить и употреблять моллюсков начали еще в древности. Источники говорят о том, что люди, населяющие берега современной Калифорнии, вылавливали и ели мидии более 12 тыс. лет назад. Древние египтяне задействовали тоненькие нити, помогающие моллюскам крепиться к поверхностям, в производстве тканей. Подобный материал визуально напоминал шелк. Он преимущественно применялся при мумификации фараонов, а также знатных вельмож.

Первое массовое разведение мидий стартовало в Ирландии. Моряки в XIII в. приловчились спускать в воду столбики из дуба, на которые высаживали моллюсков с икринками. Ждали 1,5 года – именно столько времени нужно было на формирование новой колонии. Размер доски составлял примерно 10 м в диаметре.

Особенности состава

Мидии – это не только вкусный продукт. Они позволяют значительно разнообразить и дополнить рацион, делая его полезным для организма благодаря наличию в составе двух десятков аминокислот. Именно данные компоненты оказывают положительное воздействие, а также способствуют нормализации уровня холестерина в крови. Регулярный прием позволяет снизить вероятность наступления недугов сердца, способствует похудению и делает лучше обмен веществ организме.

Мидии имеют множество витаминов разных групп: А, В, С, D, РР и Е. Среди минералов, присутствующих в составе, можно выделить:

кальций;

фосфор;

магний;

йод;

натрий;

железо.

К преимуществам относится минимальное количество жиров, поэтому мидии считаются низкокалорийными. При этом они отлично насыщают организм. В результате моллюсков рекомендуется употреблять в пищу тем, кто хочет похудеть или следит за фигурой.

Полезное влияние на организм

Мидии активно используют в кулинарии, создавая настоящие гастрономические шедевры. Однако, помимо потрясающих вкусовых качеств, морепродукт несет пользу для организма человека.

Употребление моллюсков приведет к следующему:

Укрепление иммунной системы. Это особенно важно для людей, страдающих от артрита. Особый состав морепродукта снижает риск возникновения онкологии и создает прочный щит, препятствующий воздействию радиации. Повышение потенции. Моллюски выступают хорошим афродизиаком. Могут регулировать работу репродуктивной системы, а также защищать от преждевременного появления простатита. Облегчение симптомов во время ПМС. Значительно снижаются или вовсе пропадают болевые ощущения. Выполняется нормализация работы женской репродуктивной системы, повышается половое влечение.

Мидии способствуют улучшению обмена веществ. В результате вы будете хорошо себя чувствовать, если 4 или 5 раз в неделю сможете употреблять в пищу моллюсков.