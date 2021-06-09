09.06.2021 10:52

В Харькове – 62 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 9 июня

За сутки от коронавируса умерло 10 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом.



62 заболевших заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 9 июня составляет 147 543 человека.



Из них:

3 390 летальных случаев (за последние сутки умерло 10 человек);

139 423 человека выздоровели (за сутки – 332 человека);

4 730 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 255 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

68 – жители Харьковского района (в том числе 62 харьковчанина);

8 – Чугуевского;

5 – Лозовского;

3 – Купянского;

2 – Богодуховского;

1 – Изюмского.





Напомним, за предыдущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 66 новых случаев заражения коронавирусом, умерло 13 человек.