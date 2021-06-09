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09.06.2021  10:52   

В Харькове – 62 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 9 июня

За сутки от коронавируса умерло 10 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом.

62 заболевших заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 9 июня составляет 147 543 человека.

Из них:

  • 3 390 летальных случаев (за последние сутки умерло 10 человек);
  • 139 423 человека выздоровели (за сутки – 332 человека);
  • 4 730 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 255 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 68 – жители Харьковского района (в том числе 62 харьковчанина);
  • 8 – Чугуевского;
  • 5 – Лозовского;
  • 3 – Купянского;
  • 2 – Богодуховского;
  • 1 – Изюмского.

Коронавирус в Харькове: статистика на 9 июня

Напомним, за предыдущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 66 новых случаев заражения коронавирусом, умерло 13 человек.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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