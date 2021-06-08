За сутки от коронавируса умерло 13 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 66 новых случаев заражения коронавирусом.
43 заболевших заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 9 июня составляет 147 456 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Напомним, за предыдущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом, умерло 5 человек.
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