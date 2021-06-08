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08.06.2021  10:07   

В Харькове – 43 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 8 июня

За сутки от коронавируса умерло 13 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 66 новых случаев заражения коронавирусом.

43 заболевших заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 9 июня составляет 147 456 человек.

Из них:

  • 3 380 летальных случаев (за последние сутки умерло 13 человек);
  • 139 091 человек выздоровели (за сутки – 473 человека);
  • 4 985 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 420 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 48 – жители Харьковского района (в том числе 43 харьковчанина);
  • 6 – Изюмского;
  • 5 – Богодуховского;
  • 4 – Купянского;
  • 3 – Чугуевского.

Напомним, за предыдущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом, умерло 5 человек.

Коронавирус в Харькове: статистика на 8 июня

Тэги:  коронавирус, харьков
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