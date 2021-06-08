08.06.2021 10:07

В Харькове – 43 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 8 июня

За сутки от коронавируса умерло 13 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 66 новых случаев заражения коронавирусом.



43 заболевших заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 9 июня составляет 147 456 человек.



Из них:

3 380 летальных случаев (за последние сутки умерло 13 человек);

139 091 человек выздоровели (за сутки – 473 человека);

4 985 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 420 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

48 – жители Харьковского района (в том числе 43 харьковчанина);

6 – Изюмского;

5 – Богодуховского;

4 – Купянского;

3 – Чугуевского.

Напомним, за предыдущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом, умерло 5 человек.