В районе Изюма проводятся ремонтные работы.
С 10 по 18 июня частично изменяется расписание движения электропоездов по станции Изюм, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на газету «Горизонты Изюмщины».
Так, по словам начальника станции Изюм Андрея Гадячского, в связи с ремонтными работами временно отменяется курсирование следующих поездов:
электропоезд №7088 Константиновка - Харьков Пассажирский ходить не будет.
электропоезд №7087 Харьков Пассажирский - Константиновка ходить не будет.
Ранее РЕДПОСТ писал, что курсирование экспериментальных экспрессов № 93/794 и №796/795 Харьков - Днепр - Харьков продлено до 24 июня.
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