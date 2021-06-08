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08.06.2021  09:47   

Из Харькова на Донбасс временно отменят электричку

В районе Изюма проводятся ремонтные работы.

Из Харькова в Константиновку временно отменят поезд

С 10 по 18 июня частично изменяется расписание движения электропоездов по станции Изюм, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на газету «Горизонты Изюмщины».

Так, по словам начальника станции Изюм Андрея Гадячского, в связи с ремонтными работами временно отменяется курсирование следующих поездов:

электропоезд №7088 Константиновка - Харьков Пассажирский ходить не будет.
электропоезд №7087 Харьков Пассажирский - Константиновка ходить не будет.

Ранее РЕДПОСТ писал, что курсирование экспериментальных экспрессов № 93/794 и №796/795 Харьков - Днепр - Харьков продлено до 24 июня.

Источник:   Горизонты Изюмщины
 Тэги:  поезд, харьков
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