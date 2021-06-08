В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
ул. Наталии Ужвий, 80 (п.1-3), ул. Пушкинская, 40 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 102 (п. №6, стояк) до 20:00 8 июня.
Московский район:
ул. Академика Павлова, 160-в (п. №2, стояк) до 17:00 8 июня., ул. Гвардейцев Широнинцев, 9-а (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 15-а (п. №1, стояк) до 20:00 8 июня.
Новобаварский район:
ул. Баркалова (Тельмана) (ч/с), пр. Любови Малой (Постышева), 30, 95 до 20:00 8 июня.
Основянский район:
пр. Московский, 90-а (п. №1) до 20:00 8 июня.
Слободской район:
б-р Жасминовый (Слинько), 9 (п. №2-а, стояк) до 18:00 8 июня., ул. Танкопия, 12 (п. №6) до 20:00 8 июня.
Холодногорский район:
ул. 8-го Марта, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 8 июня.
Шевченковский район:
пр. Победы, 76 (п. №3, стояк), ул. Софиевская (ч/с), ул. Лопанская, 31 до 20:00 8 июня.
Напомним, сотрудники КП «Харьковводоканал» приступили к ремонту трубопровода на перекрестке улиц Чкалова и Лесопарковой.
Известная поговорка «своя рубашка ближе к телу» сегодня будет особенно актуальной. Чтобы плодотворно работать в группе, четко сформулируйте выгоду каждого.
На смену ясному утру придут облачный день и пасмурный вечер.
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
влажность:
давление:
ветер: