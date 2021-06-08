08.06.2021 09:07

Аварийное отключение воды в Харькове 8 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.





Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

ул. Наталии Ужвий, 80 (п.1-3), ул. Пушкинская, 40 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 102 (п. №6, стояк) до 20:00 8 июня.



Московский район:

ул. Академика Павлова, 160-в (п. №2, стояк) до 17:00 8 июня., ул. Гвардейцев Широнинцев, 9-а (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 15-а (п. №1, стояк) до 20:00 8 июня.



Новобаварский район:

ул. Баркалова (Тельмана) (ч/с), пр. Любови Малой (Постышева), 30, 95 до 20:00 8 июня.



Основянский район:

пр. Московский, 90-а (п. №1) до 20:00 8 июня.



Слободской район:

б-р Жасминовый (Слинько), 9 (п. №2-а, стояк) до 18:00 8 июня., ул. Танкопия, 12 (п. №6) до 20:00 8 июня.



Холодногорский район:

ул. 8-го Марта, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 8 июня.



Шевченковский район:

пр. Победы, 76 (п. №3, стояк), ул. Софиевская (ч/с), ул. Лопанская, 31 до 20:00 8 июня.

Напомним, сотрудники КП «Харьковводоканал» приступили к ремонту трубопровода на перекрестке улиц Чкалова и Лесопарковой.