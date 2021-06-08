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08.06.2021  08:49   

Полицейские общин под Харьковом нашли и вернули домой бабушку

Правоохранители быстро разыскали пожилую женщину и помогли ей по хозяйству.

Под Харьковом полицейские разыскали и вернули домой пожилую женщину

Розыски проводились на территории Коломацкой теробщины, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Полицейских офицеров общин в Харьковской области.

К полицейским офицерам обратились соцработники, которые рассказали, что жительница поселка Шелестовое пошла утром из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.

Фото пропавшей женщины разослали по по социальным сетям поселка, а правоохранители начали розыск и за считанные минуты нашли бабушку и доставили по месту жительства.

Оказалось, что на калитке у старушки сломан замок, и уже несколько недель та выходит на улицу через заросли на заднем дворе.

Воспользовавшись своими инструментами, полицейские починили сломанный замок.

Тэги:  пропал без вести, харьков
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