08.06.2021 08:49

Полицейские общин под Харьковом нашли и вернули домой бабушку

Правоохранители быстро разыскали пожилую женщину и помогли ей по хозяйству.

Розыски проводились на территории Коломацкой теробщины, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Полицейских офицеров общин в Харьковской области.



К полицейским офицерам обратились соцработники, которые рассказали, что жительница поселка Шелестовое пошла утром из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.



Фото пропавшей женщины разослали по по социальным сетям поселка, а правоохранители начали розыск и за считанные минуты нашли бабушку и доставили по месту жительства.



Оказалось, что на калитке у старушки сломан замок, и уже несколько недель та выходит на улицу через заросли на заднем дворе.

Воспользовавшись своими инструментами, полицейские починили сломанный замок.