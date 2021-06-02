02.06.2021 13:32

Напротив ХАИ коммунальщики Харькова развернули масштабные ремонтные работы (ФОТО)

Сотрудники КП «Харьковводоканал» приступили к ремонту трубопровода на перекрестке улиц Чкалова и Лесопарковой.



// РЕДПОСТ

Для качественного и бесперебойного снабжения водой жителей поселка Жуковского КП «Харьковводоканал» приступил к замене труб одного из двух основных трубопроводов, снабжающих район холодной водой, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Ремонтные работы по замене технически изношенного участка проходят на пересечении улиц Чкалова и Лесопарковой. На этом участке выполняются работы по замене трубопровода диаметром 400 мм и протяженностью 100 погонных метров.

Кроме замены самих труб, проводится замена запорной арматуры, пожарных гидрантов, восстанавливается люковое хозяйство, все в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период следующего сезона, рассказал заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», работы планируют закончить 10 июня.

Коммунальщики обещают, что никаких неудобств жители района не почувствуют, на время ремонта вода в дома будет подаваться в обычном режиме.

А территориально ремонтные работы не будут создавать препятствия для движения транспорта по улице Чкалова.

Напомним, в поселке Жуковского также проведут полную замену тепловых сетей. Также на территории завода «Хартрон» полностью модернизируют котельную. Будет выполнен капитальный ремонт двух котлов, заменены два сетевых насоса, а благодаря сотрудничеству с Мировым банком запущена в работу когенерационная установка.



Всего в ходе подготовки к зиме КП «Харьковские тепловые сети» предполагают направить на замену труб 660 млн грн и переложить рекордные 96 км магистральных и внутриквартальных сетей, а также капитально отремонтировать 15 котлов большой мощности, три из которых установлены на ТЭЦ-3.

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