09.06.2022 16:34 Дмитрий Колоней

В разрушенных районах Харькова восстанавливают водопроводные сети

О ходе подготовки к зиме сообщили в КП "Харьковводоканал".



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП "Харьковвводоканал", работники участка Индустриального района управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем Комплекса «Харьковводоотведение» предприятия готовят дома харьковчан к зиме.

По информации начальника участка Индустриального района Сергея Шеховцова, ежедневно бригады выполняют около 30 заявок харьковчан. В частности, на днях по пр. Героев Харькова во всех подъездах дома №304 установили новую запорную арматуру, а в доме № 314 заменили участок внутридомовой сети холодного водоснабжения. Сегодня ремонтники планируют провести капитальные восстановительные работы внутридомовой системы водоснабжения по ул. Большой Кольцевой, 132.

«В зоне особого внимания – капитальный ремонт и восстановление коммуникаций водоснабжения и водоотведения в жилом фонде, который наиболее пострадал от вражеских обстрелов. В первую очередь это дома, расположенные в микрорайонах «Горизонт» и «Солнечный». В связи с тем, что повреждения здесь колоссальные, на участке ежедневно трудятся самые опытные и умелые наши бригады», - отметил Сергей Шеховцов.

По его словам, в связи с возвращением харьковчан из эвакуации, ремонтники помогают решать и другие бытовые вопросы жителей, связанные с водоснабжением и водоотведением. Поэтому он обратился к харьковчанам с просьбой использовать раковины и унитазы только по назначению и не засорять стояки бытовыми предметами, остатками пищи и строительным мусором.

«Ведь сейчас у ремонтников каждая минута на счету, и вместо того, чтобы заниматься выполнением важных производственных заданий, им приходится терять драгоценное время, выполняя прочистку систем водоотведения», - отметил Сергей Шеховцов.