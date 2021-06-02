02.06.2021 13:08

Патрульные гнались за закладчиком по тихому центру Харькова

Прохожего с наркотиками выдал страх при виде патрульного автомобиля.

В ночь на 2 июня патрулирование улицы Дарвина в Харькове закончилось вызовом следственно-оперативной группы, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию.



Правоохранители заметили на улице прохожего, который, увидев патрульную машину, резко развернулся и попытался скрыться. Такое поведение показалось им подозрительным, патрульные догнали и остановили беглеца.

Разговаривая со стражами порядка, мужчина заметно нервничал и в конце-концов признался, что имеет при себе наркотическое вещество.

Для следственных действия патрульные по инструкции вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре вещей мужчины следователи обнаружили и изъяли 34 зип-пакетика с неизвестным веществом, похожим на наркотическое.



Всего за сутки патрульные задержали 14 человек, имевших при себе наркотические вещества.

Напомним, 28 мая правоохранители задержали двух жителей города Чугуева при перевозке 300 граммов каннабиса для дальнейшего сбыта. А 25 мая в Харькове поймали наркодилера с сотней пакетов метадона общей стоимостью 140 тысяч гривен.