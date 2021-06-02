Главная ВИДЕО Терапию радости для маленьких пациентов детской больницы провели в Харькове (ВИДЕО)
02.06.2021  12:35   

Терапию радости для маленьких пациентов детской больницы провели в Харькове (ВИДЕО)

В 16-й городской детской больницы лечение было довольно не привычное. Вместе с традиционными процедурами провели еще и терапию радости, которую устроили по случаю Международного Дня защиты детей.

Терапию радости для маленьких пациентов больницы провели в Харькове
 
Больничные будни для этих детей в момент превратились в веселье, которых они ждали, как никогда. Ведь из-за того, что сейчас находятся на лечении, просто не имели возможности посетить многочисленные детские праздники, которые проходили по всему городу. Поэтому взрослые нашли выход и праздник сам пришел к ним. Конкурсы, развлечения, веселые клоуны, сладости и подарки - все что только добавляет радости и оптимизма.
 
Такие праздники проходят не первый раз, потому что это стали традицией для города, вот так приветствовать детей и особенно тех, кто нуждается в дополнительном внимании и помощи.
 
Для тех, кому болезнь не мешает развлечений на улице, веселье и угощение устроили непосредственно в больнице. Все ради счастливых улыбок малышей. 
 
Плохая погода не помешала в хорошем деле. К тому же, по народным приметам дождь - это к счастливому пути.

 

Ранее РЕДПОСТ писал, что стартовали празднования еще 29 мая и были проведены: в Саржином яру, в парке им. Горького и саду Шевченко. На каждой локации был организован флешмоб «Город твоей суперсилы».

Тэги:  харьков, дети, праздник, больница
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