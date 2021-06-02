В 16-й городской детской больницы лечение было довольно не привычное. Вместе с традиционными процедурами провели еще и терапию радости, которую устроили по случаю Международного Дня защиты детей.
Ранее РЕДПОСТ писал, что стартовали празднования еще 29 мая и были проведены: в Саржином яру, в парке им. Горького и саду Шевченко. На каждой локации был организован флешмоб «Город твоей суперсилы».
Отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными: на пустом месте могут то и дело вспыхивать конфликты, симпатии, обиды, интерес или даже страсть.
Прохладная погода с дождями и грозами будет царить в Харькове в среду. Одевайтесь теплее и не забывайте зонтики.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
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