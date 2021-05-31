31.05.2021 15:01

В Харькове начали отмечать День защиты детей

На выходных стартовала череда мероприятий, посвященных Дню защиты детей.

Первым марафон праздничных мероприятий открыл в субботу Саржин яр, в воскресенье детей и их родителей развлекали на праздничных локациях в парке имени Горького и саду Шевченко, сообщает РЕДПОСТ.

Изюминкой этого года стал флешмоб «Город твоей суперсилы», который своей яркой и позитивной атмосферой объединил все даты и площадки праздников. По его условиям дети оставляли на листе бумаги разноцветные отпечатки своих ладошек и писали пожелания тем, кого любят. Флешмоб состоялся по инициативе исполняющего обязанности городского головы Игоря Терехова, который тоже оставил отпечаток своей ладони на флешмобе в Саржином яру.

Естественно, ни один из проведенных праздников не обошелся без традиционного конкурса рисунка на асфальте. В этом году детям задали тему «Город будущего», и участники конкурса рисовали картины, посвященные Харькову. Всех участников наградили сладкими подарками, а авторы самых интересных работ получили самокаты и велосипеды, сертификаты на посещение веревочного городка, дельфинария, квест-комнаты.

В парке им. Горького прошли выступление цирковой студии и школы каратэ, иллюзионное шоу, научное шоу, концерты и кукольный спектакль.

В свою очередь, в саду Шевченко, гостей весь день развлекали ростовые фигуры, аниматоры, показали спектакль «Приключения Буратино», а вечером состоялся парад сказочных героев. Дети увидели персонажей любимых мультфильмов и книг.

«У нас самые талантливые дети, которые замечательно рисуют, поют, играют на разных музыкальных инструментах, – обратился к харьковчанам Игорь Терехов. – Мы всегда будем заботиться о наших детях и создавать все условия для их развития. Харьков - самый лучший город. С праздником всех!»

Напомним, что праздничные мероприятия будут проходить в каждом районе Харькова до 7 июня включительно. В частности, 1 июня в соборном сквере пройдет праздник от Харьковской епархии (начало в 11.30). В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького правоохранители Харькова мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Праздник начнется в 11 часов утра парадом, на котором установят новый рекорд Украины. После фиксации рекорда Украины в парке будут работать локации разных подразделений Национальной полиции.