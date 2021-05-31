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31.05.2021  14:53   

Внезапно выстрелил в лицо: в Харькове будут судить грабителя-убийцу (ФОТО)

В Харькове направлены в суд обвинения в отношении душегуба.

В Харькове будут судить грабителя-убийцу, хладнокровно застрелившего мужчину. Новости Харькова
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылась на сайт прокуратуры, исполняющий обязанности  руководителя Немышлянской окружной прокуратуры Спартак Борисенко, зимой 2021 года 34-летний рецидивист пришел к гаражу, где пострадавший принимал металлолом.
 
Выхватив пистолет, мужчина выстрелил в лицо приемщика, убив его на месте.
 
Затем преступник схватил деньги убитого и скрылся с места происшествия. 
 
Сейчас обвиняемый под стражей без права внесения залога.
 
Стрелку грозит срок от восьми лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
 
Напомним, что ранее мы писали о стрельбе и убийстве в центре Харькова, о гибели молодого харьковчанина от случайной пули  во время перестрелки,  погоне и стрельбе на трассе, в центре города,  возле аптеки, о стрельбе в поезде, о дерзком ограблении со стрельбой, о пальбе на трассе, о стрельбе и драке и убийстве в ресторане, о ночной стрельбе в такси,  о стрельбе хулигана из окна, о стрельбе и ранении двух мужчин на ХТЗ.    
Тэги:  убийство, стрельба, харьков, смерть, налет, ограбление, металл, скупщик
 
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