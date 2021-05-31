В Харькове будут судить грабителя-убийцу, хладнокровно застрелившего мужчину. Новости Харькова

31.05.2021 14:53
Внезапно выстрелил в лицо: в Харькове будут судить грабителя-убийцу (ФОТО)
В Харькове направлены в суд обвинения в отношении душегуба.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылась на сайт прокуратуры, исполняющий обязанности руководителя Немышлянской окружной прокуратуры Спартак Борисенко, зимой 2021 года 34-летний рецидивист пришел к гаражу, где пострадавший принимал металлолом.
Выхватив пистолет, мужчина выстрелил в лицо приемщика, убив его на месте.
Затем преступник схватил деньги убитого и скрылся с места происшествия.
Сейчас обвиняемый под стражей без права внесения залога.
Стрелку грозит срок от восьми лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что ранее мы писали о стрельбе и убийстве в центре Харькова
, о гибели молодого харьковчанина
от случайной пули во время перестрелки, погоне и стрельбе
на трассе, в центре
города, возле аптеки
, о стрельбе в поезде
, о дерзком ограблении
со стрельбой, о пальбе
на трассе, о стрельбе и драке и убийстве в ресторане
, о ночной стрельбе в такси
, о стрельбе хулигана
из окна, о стрельбе и ранении двух мужчин
на ХТЗ.
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