В Харькове будут судить грабителя-убийцу, хладнокровно застрелившего мужчину. Новости Харькова

31.05.2021 14:53

Внезапно выстрелил в лицо: в Харькове будут судить грабителя-убийцу (ФОТО)

В Харькове направлены в суд обвинения в отношении душегуба.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылась на сайт прокуратуры, исполняющий обязанности руководителя Немышлянской окружной прокуратуры Спартак Борисенко, зимой 2021 года 34-летний рецидивист пришел к гаражу, где пострадавший принимал металлолом.

Выхватив пистолет, мужчина выстрелил в лицо приемщика, убив его на месте.

Затем преступник схватил деньги убитого и скрылся с места происшествия.

Сейчас обвиняемый под стражей без права внесения залога.

Стрелку грозит срок от восьми лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.