31.05.2021 14:44

Как проходит вакцинация от коронавируса в Харькове

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов ознакомился с ходом проведения вакцинации от коронавируса в Харьковской городской студенческой больнице.



// РЕДПОСТ

В пункте вакцинации при Студенческой больнице на улице Дарвина с начала кампании иммунизации уже провакцинировали 450 человек, из них 110 получили обе дозы.



Прививки получили медики, военные и пенсионеры.



Вакцина в медучреждении есть в наличии. Вакцинация продолжается.



Сейчас в больнице готовятся ко второй волне иммунизации. По словам главврача больницы Марины Бакуменко, готовы открыть ещё один кабинет вакцинации. Готова уже и бригада медиков, прошедших спецобучение.

Также при наличии направления от врача харьковчане могут пройти при пункте вакцинации экспресс-тестирование на COVID.