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31.05.2021  14:44   

Как проходит вакцинация от коронавируса в Харькове

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов ознакомился с ходом проведения вакцинации от коронавируса в Харьковской городской студенческой больнице.


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В пункте вакцинации при Студенческой больнице на улице Дарвина с начала кампании иммунизации уже провакцинировали 450 человек, из них 110 получили обе дозы.

Прививки получили медики, военные  и пенсионеры.

Вакцина в медучреждении есть в наличии. Вакцинация продолжается.

Сейчас в больнице готовятся ко второй волне иммунизации. По словам главврача больницы Марины Бакуменко, готовы открыть ещё один кабинет вакцинации. Готова уже и бригада медиков, прошедших спецобучение.

Также при наличии направления от врача харьковчане могут пройти при пункте вакцинации экспресс-тестирование на COVID.

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Тэги:  коронавирус, харьков
 
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