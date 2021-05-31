Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов ознакомился с ходом проведения вакцинации от коронавируса в Харьковской городской студенческой больнице.
В пункте вакцинации при Студенческой больнице на улице Дарвина с начала кампании иммунизации уже провакцинировали 450 человек, из них 110 получили обе дозы.
Прививки получили медики, военные и пенсионеры.
Вакцина в медучреждении есть в наличии. Вакцинация продолжается.
Сейчас в больнице готовятся ко второй волне иммунизации. По словам главврача больницы Марины Бакуменко, готовы открыть ещё один кабинет вакцинации. Готова уже и бригада медиков, прошедших спецобучение.
Также при наличии направления от врача харьковчане могут пройти при пункте вакцинации экспресс-тестирование на COVID.
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