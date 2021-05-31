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31.05.2021  14:22   

Всеукраинский флешмоб, приуроченный к «EMDAY 2021»: финальное голосование

27 мая Всеукраинское общественное объединение "Всеукраинский совет реанимации и экстренной медицинской помощи" из всех регионов Украины отметили Всемирный день экстренной медицинской помощи - «EMDAY 2021».


Кадр из видео
В этом году 24 коллектива служб экстренной медицинской помощи объединились в общий танец под ритм Jerusalema Dance Challenge и приобщились к танцевальному флешмобу, который возник за время пандемии Covid-19.
 
Главный месседж этого дня «Мы всегда с Тобой!».
 
Таким образом, говорят в объединении, они хотят поддержать всех тех, кто попал в нелегкие жизненные обстоятельства в 2020 году и показывать, что в единении мы большая сила.
 
КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" также присоединился к этому флешмобу и станцевал зажигательный танец.
 
Всеукраинский совет реанимации и экстренной медицинской помощи 31 мая начинает финальное голосование в телеграмм! В финальном голосовании принимают участие победители полуфинальных голосований. С шести команд-кандидатов будет выбрано 3 победителя конкурса, которые получат ценные призы (телевизор, ноутбук, кофемашину).
 

В финале соревнуются команды следующих областей:

  • Ивано-Франковская
  • Винницкая
  • Волынская
  • Харьковская
  • Черкасская
  • г. Киев
Голосование за коллективы продлится в течение суток с 12.00, 31.05.21 до 11:59, 01.06.21
 
Желаем всем коллективам победы! Но голосуем за команду Харьковской области!
 
Источник:   Всеукраинский совет реанимации
 Тэги:  флешмоб, харьков
 
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