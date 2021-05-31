31.05.2021 14:22

Всеукраинский флешмоб, приуроченный к «EMDAY 2021»: финальное голосование

27 мая Всеукраинское общественное объединение "Всеукраинский совет реанимации и экстренной медицинской помощи" из всех регионов Украины отметили Всемирный день экстренной медицинской помощи - «EMDAY 2021».



Кадр из видео

В этом году 24 коллектива служб экстренной медицинской помощи объединились в общий танец под ритм Jerusalema Dance Challenge и приобщились к танцевальному флешмобу, который возник за время пандемии Covid-19.

Главный месседж этого дня «Мы всегда с Тобой!».

Таким образом, говорят в объединении, они хотят поддержать всех тех, кто попал в нелегкие жизненные обстоятельства в 2020 году и показывать, что в единении мы большая сила.

КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" также присоединился к этому флешмобу и станцевал зажигательный танец.

Всеукраинский совет реанимации и экстренной медицинской помощи 31 мая начинает финальное голосование в телеграмм ! В финальном голосовании принимают участие победители полуфинальных голосований. С шести команд-кандидатов будет выбрано 3 победителя конкурса, которые получат ценные призы (телевизор, ноутбук, кофемашину).

В финале соревнуются команды следующих областей:

Ивано-Франковская

Винницкая

Волынская

Харьковская

Черкасская

г. Киев

Голосование за коллективы продлится в течение суток с 12.00, 31.05.21 до 11:59, 01.06.21

Желаем всем коллективам победы! Но голосуем за команду Харьковской области!