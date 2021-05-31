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31.05.2021  13:48   

Игорь Терехов провел для детей экскурсию по Харьковскому зоопарку (ФОТО)

В Харьковском зоопарке еще продолжается реконструкция, но ко Дню защите детей там провели первую экскурсию.

В Харьковском зоопарке провели экскурсию для детей

Первыми посетителями Харьковского зоопарка стали семьи сотрудников КП «Харьковблагоустройство», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский горсовет.

Экскурсия для детей и внуков сотрудников Московского и Немышлянского филиалов предприятия прошла 30 мая. А экскурсоводом выступил исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов.

В Харьковском зоопарке провели экскурсию для детей

Первые посетители прошли по территории зоосада, посетили зоны «Планета обезьян», «Дикая Австралия» и новый слоновник.

В Харьковском зоопарке провели экскурсию для детей

Кроме того, им показали, как будет выглядеть дом для жирафов, куда уже завтра планируется привезти семимесячного питомца из Одесского биопарка. 

В Харьковском зоопарке провели экскурсию для детей

В ходе прогулки по обновленному зоопарку Игорь Терехов рассказал о том, что еще построят в зоопарке и какие животные там будут обитать.

В Харьковском зоопарке провели экскурсию для детей

Напомним, Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (ЕАЗА) планирует передать Харьковскому зоопарку кенгуру, пингвинов, лемуров и жирафа.

Открытие нового Харьковского зоопарка запланировано на День города.

Источник:   ХГС
 Тэги:  игорь терехов, зоопарк, харьков
 
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