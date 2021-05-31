31.05.2021 13:48

Игорь Терехов провел для детей экскурсию по Харьковскому зоопарку (ФОТО)

В Харьковском зоопарке еще продолжается реконструкция, но ко Дню защите детей там провели первую экскурсию.

Первыми посетителями Харьковского зоопарка стали семьи сотрудников КП «Харьковблагоустройство», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский горсовет.

Экскурсия для детей и внуков сотрудников Московского и Немышлянского филиалов предприятия прошла 30 мая. А экскурсоводом выступил исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов.

Первые посетители прошли по территории зоосада, посетили зоны «Планета обезьян», «Дикая Австралия» и новый слоновник.

Кроме того, им показали, как будет выглядеть дом для жирафов, куда уже завтра планируется привезти семимесячного питомца из Одесского биопарка.

В ходе прогулки по обновленному зоопарку Игорь Терехов рассказал о том, что еще построят в зоопарке и какие животные там будут обитать.

Напомним, Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (ЕАЗА) планирует передать Харьковскому зоопарку кенгуру, пингвинов, лемуров и жирафа.

Открытие нового Харьковского зоопарка запланировано на День города.