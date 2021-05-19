19.05.2021 09:48

Жираф, пингвины, кенгуру и лемуры: новые животные появятся в Харьковском зоопарке к открытию

Летом этого года Харьковский зоопарк откроется после реконструкции не только с новыми локациями, но и с новыми обитателями.

Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (ЕАЗА) планирует передать Харьковскому зоопарку кенгуру, пингвинов, лемуров и жирафа, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя директора Харьковского зоопарка Карину Детюк.

Ожидается, что эти животные освоят новые локации зоопарка уже к его открытию, которое намечено на День города. И в дальнейшем Ассоциация планирует передавать Харькову новых животных.

По словам Карины Детюк, реконструкция активно продвигается. Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов, контролирует выполнение всех работ. В обновленном зоопарке для животных создадут максимум пространства, а люди смогут наблюдать за ними на максимально близком расстоянии благодаря эстакадным площадкам. К слову, на ежегодной конференции ЕАЗА харьковский проект получил высшие оценки.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Депутаты Харьковского городского совета ознакомились с реконструкцией Харьковского зоопарка

«Основная задача реконструкции состояла в том, чтобы создать благоприятные условия для животных. Они не скучают в новых вольерах, постоянно чем-то заняты, могут проявлять свои физические способности, играть, общаться. Также вольеры построены таким образом, что если животное устало и хочет уединиться, может уйти в более закрытое пространство и отдохнуть от посетителей», - рассказала Карина Детюк.



Также она сообщила, что ЕАЗА следит не только за комфортом пребывания животных, но и за их питанием, предоставляя специальные рационы. Сбалансированное питание рассчитано на животных, которые содержатся в неволе, поэтому для их хорошего самочувствия содержит много витаминов и микроэлементов.

Напомним, что новый зоопарк будет разделен на такие зоны: «Королевство слонов», «Планета обезьян», «Дикая Австралия», «Дальний Восток», «Тропа тигра» и пр. Кроме того, на территории будет контактный зоопарк и океанариум.