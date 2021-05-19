Главная Новости Медицина В Харькове – 352 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 19 мая
19.05.2021  10:20   

В Харькове – 352 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 19 мая

За сутки от коронавируса умерло 19 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 576 новых случаев заражения коронавирусом.

352 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТУ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 мая составляет 141 142 человека.
 
Из них:

  • 3093 летальных случая (за последние сутки умерло 19 человек);
  • 124 642 человек выздоровели (за сутки – 1 232 человека);


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:

  •  
  • 429 - жители Харьковского района (в том числе 352 харьковчанина).
  • 45 - Изюмского;
  • 35 - Купянского;
  • 21 - Чугуевского;
  • 17 - Лозовского;
  • 16 - Красноградского;
  • 4 - Богодуховского.
Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.05 Медицина В Харькове – 197 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 18 мая 17.05 Медицина В Харькове появился чат-бот для помощи больным 17.05 Медицина В Харькове – 128 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 17 мая
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 