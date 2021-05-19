19.05.2021 10:20

В Харькове – 352 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 19 мая

За сутки от коронавируса умерло 19 человек.



//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 576 новых случаев заражения коронавирусом.



352 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТУ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 мая составляет 141 142 человека.



Из них:

3093 летальных случая (за последние сутки умерло 19 человек);

124 642 человек выздоровели (за сутки – 1 232 человека);



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области: