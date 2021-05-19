За сутки от коронавируса умерло 19 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 576 новых случаев заражения коронавирусом.
352 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТУ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 мая составляет 141 142 человека.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Кратковременный дождь, местами гроза.
19 ая отмечается народный праздник Иов-горошник
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